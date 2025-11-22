Haberler

İsraillilerin Filistin köyünde koyunları zehirlemesi sonucu üç hayvan telef oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki El-Muğayyir köyünde, İsrailli gaspçılar tarafından Filistinli çiftçinin koyunlarına zehirli madde bırakıldı. Olayda üç koyun telef oldu. Yerel halk, köye yönelik sistematik saldırıların arttığını belirtiyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı El-Muğayyir köyünde bir Filistinliye ait koyunları zehirlemesi sonucu üç hayvan telef oldu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup gaspçı İsrailli, Muğayyir köyünün "el-Halail" bölgesine baskın düzenleyerek Filistinli çiftçi Rızk Ebu Naim'e ait küçükbaş hayvan sürüsüne zehirli madde bıraktı.

Muğayyir köyü, uzun süredir gaspçı İsraillilerin sistematik saldırılarına maruz kalıyor.

Köy sakinleri, araçların kundaklanması, ırkçı sloganların duvarlara yazılması, İsraillilerin kendi sürülerini Filistinlilere ait arazilere sokarak otlatması ve tarım aletlerinin çalınması gibi çok sayıda saldırının düzenli hale geldiğini belirtiyor.

Filistinli köylüler, bu tür saldırıların hem geçim kaynaklarını tahrip ettiğini hem de köy halkı üzerinde sürekli bir baskı ve korku atmosferi oluşturduğunu ifade ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
