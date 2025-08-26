İsraillilerin Batı Şeria'daki Yerel Koruma Komitelerine Saldırısı

Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin, Batı Şeria'da Filistinli yerel koruma komitelerine ateş açtığı bildirildi. Olayda herhangi bir yaralanma veya hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli yerel koruma komitelerini hedef alarak ateş açtığı bildirildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Ramallah kentinin kuzeyindeki Sincil kasabasındaki yerel koruma komitelerinin, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin, El-Mezrea eş-Şarkiyye kasabasındaki arazilerde toplandığını gözlemlediğini ifade etti.

Ordu koruması altındaki İsraillilerin, koruma komitelerinde görevli Filistinlere ateş açtığını aktaran görgü tanıkları, olayda herhangi bir yaralanma veya hasar meydana gelmediğini dile getirdi.

Filistin devlet televizyonu ise İsraillilerin Sincil kasabasının güneyindeki Et-Tell bölgesine düzenledikleri saldırıda yoğun şekilde gerçek mermi kullandığını bildirdi.

