İsraillilerin Batı Şeria'da Yeni Kaçak Yerleşim Kurma Hazırlığı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yeni kaçak yerleşim yeri kurmaya hazırlandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup İsrailli, Kefr Kaddum kasabasının kuzey kesimini bastı ve buraya yaklaşık 10 konteyner ev ve çadır yerleştirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Batı Şeria Sorumlusu Murad Şitivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsraillilerin konteyner evleri gece saatlerinde ve İsrail askerlerinin koruması altında yerleştirdiğini söyledi.

Kefr Kaddum kasabası sakinlerinden olan Şitivi, saldırgan İsraillilerin birkaç ay önce silah zoruyla kasabanın kontrolünü ele geçirdiğini ve yolları tahrip ettiğini dile getirdi.

İsrailliler, kaçak yerleşim kuracakları bölgelere önce farklı malzemelerden baraka evler kurup etrafına çit örüyor ve yol yapıyor. Böylece bölgeyi, kaçak yerleşimlere hazırlıyorlar.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs, işgal toprağı sayılıyor ve buralardaki tüm yerleşim faaliyetleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 250'ye yakın yasa dışı yerleşim birimi bulunuyor.

Filistin kentlerini hatta köylerini bile birbirinden ayıran bu yasa dışı yerleşim birimleri, bölgedeki işgali daha da derinleştiriyor.