İsraillilerin Batı Şeria'da Kaçak Yerleşim Yeri Kurma Faaliyetleri

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde kaçak yerleşim yeri kurmaya başladığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi El Halil Ofisi Müdürü Muhammed Amr, AA muhabirine, son günlerde El Halil şehrinin kuzeyindeki Halhul ve Sair kasabaları arasında yer alan Cebel-i Cumcume (Cumcume Dağı) bölgesinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yoğun hareketliliğinin görüldüğünü söyledi.

Amr, bölgede eski bir İsrail askeri karakolu bulunduğunu ve İsraillilerin karakolun hemen yanında kazı çalışmaları yapmaya ve kervanlar getirmeye başladığını anlatarak, bunun yasa dışı olduğunu ifade etti.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillileri bölgeden tahliye etmek için İsrail mahkemelerinde yasal işlemlerin başlatıldığını kaydeden Amr, bu faaliyetlerin dağda yeni bir yerleşim yeri kurmaya hazırlık için olabileceğini dile getirdi.

Halhul Belediye Başkanı Cihad Ebu Asbe de yerel basına yaptığı açıklamada, İsraillilerin iki hafta önce karavanları bölgeye taşımaya başladığını ve şu anda bunların sayısının 15'e ulaştığını belirterek, altyapının kurularak kaçak yerleşim yerine elektrik bağlandığını ve su deposu yerleştirildiğini söyledi.

Dağlık arazilerin Filistinlilere ait belgeli özel mülk olduğunu ancak sahiplerinin buralara erişiminin yasak olduğunu aktaran Asbe, İsrail buldozerlerinin yaklaşık 250 dönümlük bir alanda arazi tesviye çalışmaları gerçekleştirdiğini, bunun yeni kaçak yerleşim yerinin sınırlarını belirleme işareti olduğunu kaydetti.