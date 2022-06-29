İsraillilere Yönelik Eylem Hazırlığında Oldukları İddia Edilen 5 İranlıdan 4'ü Tutuklandı Türkiye’deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen İranlı 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen İranlı 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu ve Beylikdüzü'de düzenlediği operasyonlarda, Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla İran uyruklu 7 şüpheliyi gözaltına almıştı. Bunlardan 2'si ifade işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakılırken 5'i bugün adliyeye sevk edildi. 5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İstanbul'da bulunan İsrailli vatandaşlarına, "Derhal ülkeden ayrılın" diyerek saldırı uyarısında bulunmuştu. Lapid'in uyarısının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran'da operasyon başlatmıştı. İsrail vatandaşlarına yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığı değerlendirilen 7 kişi gözaltına alınmıştı. ARAMALARDA TABANCA, SUSTURUCU, MERMİ VE LAZER APARATI BULUNMUŞTU Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 3 susturucu, 2 lazer aparatı, 42 mermi, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu, 6 sahte pasaport, bir miktar para, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmişti. Suikastta kullanılacağı belirlenen motosiklete de el konulmuştu. ANKA / Güncel İstanbul Türkiye İsrail Güncel Haberler

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