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İsrailliler Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

İsrailliler Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi
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Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskında, İsrail polisinin koruması altındaki fanatik gruplar provokatif turlar atarak Talmudik ayinler gerçekleştirdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bu baskınların Müslümanların egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisi koruması altındaki onlarca fanatik İsrailli, gruplar halinde Aksa'nın avlusuna girerek baskın yaptı.

Mescid-i Aksa'nın avlusunda provakatif turlar atan İsrailli grup, Talmudik ayinler gerçekleştirdi.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrailliler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi ise Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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