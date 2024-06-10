İsrailliler İşgal Altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Binaya Baskın Düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, El Halil kentindeki Filistinlilere ait bir binaya baskın düzenledi.

El Halil'deki sivil toplum kuruluşu İnsan Haklarını Müdaafa Grubu üyesi aktivist Arif Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaya ilişkin bilgi verdi.

Cabir, Filistinlilerin topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin ordu güçlerinin korumasında El Halil'deki Filistinlilere ait çok katlı Caberi binasına baskın düzenlediğini belirtti.

İsraillilerin şilte ve örtüler taşıdığını ifade eden Cabir, "Çok katlı binanın tepesine İsrail bayrağı çektiler, binayı ele geçirmeye hazırlandıkları görünüyor." dedi.

Cabir, İsraillilerin Mayıs 2022'de aynı binaya baskın düzenlediğini ancak hukuk yoluyla tahliye edildiklerini anımsattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.