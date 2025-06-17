İsrailliler, İran-İsrail Çatışmaları Nedeniyle GKRY'ye Akın Etti

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İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle İsraillilerin yatlarla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki marinalara geldiği açıklandı. Marinalarda kontrollerin artırıldığı bildirildi.

İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan dolayı İsrail'i yatlarıyla terk edenlerin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kontrolündeki marinalara geldiği belirtildi.

GKRY'de yayın yapan Alfa TV'nin haberine göre, İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan dolayı ülkelerini yatlarla terk eden İsrailliler başta Limasol ve Aya Napa olmak üzere Rum kesimindeki marinalara akın etti.

Marinalara İsrail'den gelen yat trafiğine dikkat çekilen haberde, ilgili kurumların bu durum karşısında teyakkuz halinde olduğu ve tüm limanlarda kontrollerin artırıldığına işaret edildi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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