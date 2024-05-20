İsrailliler, Gazze'ye saldırıları protesto etmek için yürüdü

İsrailliler, Gazze'ye saldırılar devam ederken, ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasına engel olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin istifası ile erken seçim talebiyle yürüyüş yaptı.

Binlerce İsrailli, Batı Kudüs'teki tren istasyonunda İsrail bayrakları, davul ve düdüklerle toplandı. Göstericiler daha sonra Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi binasına yürüdü.

Gazze'ye saldırıların sonlandırılmaması ve esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştiren göstericiler, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep etti.

Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!" ile "Yardım!" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak!", "Sen baştasın, sen suçlusun", "200 gün geçti esirler için çok" diye bağırdı.

İsrail polisinden TOMA ve atlı birliklerle yürüyüşe müdahale

Göstericiler, İsrail Meclisi'nden Başbakan Netanyahu'nun konutunun bulunduğu Batı Kudüs'teki Gazze Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. İsrail polisi çevrede demir bariyerler, TOMA ve atlı birliklerle konuşlandı.

Göstericiler, yürüyüş rotasında ilerlerken bir anda yön değiştirerek Batı Kudüs'ün ana otoyollarından Begin Caddesi'ne yöneldi. İsrail polisi, atlı birliklerle göstericilerin yolunu kapatmaya çalıştı.

İsrail polisi, ana caddeye ilerlemeye çalışan göstericiler TOMA'dan sıkılan pis kokulu su ve atlı birliklerle müdahale etti. Göstericilerin arasına karışan sivil polisler, bir kişiyi gözaltına aldı.

Göstericiler, İsrail Meclisi çevresindeki yollarda yürüyüşlerine devam etti. Bu sırada, bir grup aşırı sağcı ve hükümet karşıtı göstericiler karşı karşıya geldi. Aşırı sağcı İsrailliler, diğer göstericilerin pankartlarını almaya çalıştıkları sırada arbede ve taraflar arasında sözlü atışma yaşandı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye ve Beyt Lahya bölgelerine de yeniden yoğun saldırı başlatmıştı.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Netanyahu, 8 Haziran'a kadar savaşa ve sonrasında Gazze'nin idaresine ilişkin bir strateji açıklamazsa partisiyle koalisyondan çekilme tehdidinde bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve İsrail kamuoyunda bir kesim, Başbakan Netanyahu'yu siyasi gerekçelerle ateşkes anlaşmasına engel olmakla suçluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 binden fazlası çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 35 binden fazla Filistinli öldürüldü, en az 79 bin Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.