Bir grup İsrailli, sınırı geçerek Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdi

Bir grup İsrailli, Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçtikten sonra İsrail ordusu tarafından yakalandı. Grubun, neden Gazze'ye girdiği hakkında detaylı bilgi verilmedi. Olay, Ekim 2023'te başlayan saldırılarla bağlantılı olarak aşırı sağcıların bölgede yeni yerleşimler kurma çağrılarını yaptığı dönemde gerçekleşti.

Bir grup İsraillinin, sınırı geçerek Gazze Şeridi'nin kuzeyine girdiği, grubun İsrail ordusu tarafından yakalanarak dışarı çıkarıldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne giren İsraillilerin sınırları geçişleri sırasında ve sonrasında ordu tarafından izlendiği aktarıldı.

Açıklamada, sınırı geçerek kuzeyden Gazze'ye giren grubun, İsrail ordusu tarafından yakalanarak sorgulanmak üzere İsrail polisine teslim edildiği kaydedildi.

Şahısların neden Gazze'ye girdiğine ilişkin detaylı bilgi verilmezken İsrail basını, grubun 7 ila 10 kişiden oluştuğunu belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrailli aşırı sağcıların zaman zaman Gazze Şeridi'ne girerek bölgede yeni Yahudi yerleşimleri kurulması çağrısı yaptığına dikkat çekildi.

Kaynak: AA
