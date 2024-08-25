İsrailliler Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için gösteri düzenledi

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle gösteriler düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Başbakan Netanyahu hükümetinin istifası için her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar Kahire'de müzakere turu sürerken devam etti.

İsrail genelinde on binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi amacıyla imzalanacak ateşkes anlaşması için siyasi iradenin isteksizliğini eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettiklerini yineledi.

Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin çeşitli noktalarında hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edildi.

Protestoların merkezi, binlerce İsraillinin akşam saatlerinde toplandığı başkent Tel Aviv'de yer alan Savunma Bakanlığı binasının çevresi oldu.

Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, anlaşmanın gecikmesiyle Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden İsrailli esirlere temsilen yerde bazı kişilerin yattığı bir sahne sergiledi. Netanyahu maskesi takan bir gösterici de "Ölüyorlar ancak (anlaşma) geçmeyecek" yazılı bir pankartla yerde yatan göstericilerin önünde poz verdi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, İsrail hükümetini ateşkes anlaşmasına yanaşmamakla suçladı.

İsrailli esirlerin aileleri yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası için anlaşmanın temmuzda hazır olduğunu ancak Netanyahu'nun eklediği yeni maddelerle süreci sabote ettiğini belirtti.

Netanyahu'nun anlaşmaya eklediği "İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattındaki 'Philadelphia Koridorunda hakimiyetini sürdürmesi" yönündeki maddeye özellikle işaret eden İsrailli esir yakınları, İsrail'in kaderinin artık bu koridora bağlı olduğunu vurgulayarak Netanyahu'nun bunu anlaşmayı tıkamak için kullandığını kaydetti.

İsrailli esir yakınları, Kahire'de devam eden müzakerelerin son şans olduğunu vurgulayarak uluslararası toplum ve özellikle de ABD yönetiminden Netanyahu'ya baskı yapmasını istedi.

Göstericiler yürüyüş yaptı

İsrailli göstericiler, Savunma Bakanlığı'nın önündeki Begin Caddesi üzerinde bazı noktalarda ateş yaktı. Begin Caddesi'nde yürüyüş yaparak ilerlemeye çalışan gruba, polis atlı birliklerle müdahale etti.

Batı Kudüs'te de İsrailliler, esirlerin serbest bırakılması için hükümetin anlaşma yapması talebiyle yürüdü.

Hükümetin istifası ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için bir an önce anlaşma imzalanmasını isteyen İsrailliler, kentin çeşitli noktalarındaki yol ve kavşakları kapattı. İsrail polisinin bazı noktalarda göstericilere karşı güç kullanması sonucu arbede yaşandı.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail ile Hamas arasında esir takası için dolaylı müzakerelerin son turunun yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD, Katar ve ev sahibi ülkelerin yetkilerinin katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

İsrail'in, anlaşmaya eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı "Philadelphia Koridorunda" kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu aktarılıyor. Hamas'ın ABD'nin sunduğu taslağa Netanyahu'nun eklediği şartları kabul etmediği belirtilmişti.

Öte yandan, İsrail, müzakerelere varan süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetini sürdürüyor. İsrail ordusu, daha önceden güvenli bölge diye Filistinli sivilleri göçe zorladığı alanlara yeniden zorla tahliye emirleri gönderirken yeni saldırılar başlatacağını duyuruyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail ordusunun "güvenli insani" alanları 230 kilometrekareden 35 kilometrekareye düşürdüğünü, bunun da toplam alanın yalnızca yüzde 9,5'ine denk geldiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybının 40 bini her geçen gün aştığı insanlık felaketi gün geçtikçe derinleşiyor.