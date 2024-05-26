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İsrailliler Gazze'deki İsrailli Esirlerin Geri Getirilmesi İçin Gösteri Düzenledi

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İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle başkent Tel Aviv'de gösteri düzenledi. Eylemciler, Gazze'deki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanmasını istedi.

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle başkent Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv'de İsrail Savaş Kabinesi'nin toplantı düzenlediği Savunma Bakanlığı binası önünde bir araya gelen eylemciler, Gazze'deki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanmasını istedi.

İsrail polisi, gösteri yapılan yerin yakınında önlem aldı. İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde dün de gösteriler düzenlemişti.

İsrailli esirlerin yakınları, haftalardır hükümetin Hamas ile esir takası anlaşması imzalanması talebiyle gösteri düzenliyor.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine de yeniden karadan saldırı başlatmıştı.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Netanyahu, 6 Haziran'a kadar savaşa ve sonrasında Gazze'nin idaresine ilişkin bir strateji açıklamazsa partisiyle koalisyondan çekilme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 binden fazlası çocuk, 10 bini kadın olmak üzere 35 binden fazla Filistinli öldürüldü, en az 79 bin Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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