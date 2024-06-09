İsrailliler Filistinlinin evini ateşe verip zeytin ağaçlarını kesti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini ateşe verip 200 zeytin ağacını kesti.

Filistin Kızılayı, Nablus'un kuzeybatısındaki Burka kasabasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında, yüksekten düşme sonucu yaralanan iki Filistinlinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Burka kasabasında bir Filistinlinin evini molotofkokteyli atarak yaktığını aktardı.

Ajans, İsrail güçlerinin koruması altındaki Yahudilerin El Menşera ve El Havuz bölgelerinde Filistinlilerin evlerine yanan lastikler atarak, ev ve tarım arazilerinde yangına yol açtığını aktardı.

El Halil kentinin güneyinde de Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilere yönelik saldırılar düzenlerken kentin Aynul Beyda bölgesinde de 200 zeytin ağacını kesti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.