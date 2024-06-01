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İsrailliler Filistinlilerin hayvancılığını hedef alıyor

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İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin geçim kaynağı olan hayvancılığı hedef alıyor. İsrailli gaspçılar, inek ve koyunları çalıyor ve bölgede hayvancılık yapanları engellemeye çalışıyor. Filistinliler, İsraillilerin tehdidi altında yaşam sürüyor.

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin geçim kaynağı olan hayvancılığı hedef alıyor.

İsrailli gaspçıların Filistinlilerin en büyük gelir kaynaklarından inek ve koyunlarını çaldığı veya bölgede hayvancılık yapanları engelleyerek bölgeden göç etmelerini sağlamaya çalıştıkları belirtiliyor.

Batı Şeria'nın doğusundaki Ürdün Vadisi bölgesinde Ayn el-Hilve bölgesinde yaşayan Filistinli aileler, barakalarda ve çadırlarda barınıyor. Bu aileler, inek ve koyun yetiştirerek geçinmeye çalışıyor.

Bölgedeki Filistinliler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarını genişletmek isteyen İsraillilerin tehdidi altında yaşam sürüyor.

Batı Şeria sakinlerinden Kadri Daragme, AA muhabirine, 7 Ekim'den bu yana İsrailli gaspçıların artan saldırıları nedeniyle hayatlarının ve geçim kaynaklarının tehdit altına girdiğini anlattı.

Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin bölgede otlayan ineklere el koyduğunu belirten Daragme, "7 Ekim'den önce de yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyorduk, 7 Ekim'den sonra ise ordunun korumasıyla saldırılar iki katına çıktı. Gece evlere girip evleri tahrip ediyor, ev halkını tehdit ediyor, koyun çalıyorlar." dedi.

Geçen ay kendilerine ait 20 ineğin alındığını aktaran Daragme, inekleri geri istediklerinde ise kendilerinden 15 bin dolar para istendiğini kaydetti.

Onaylamasa da söz konusu tutarı ödemek zorunda kaldığını dile getiren Daragme, bu olaydan günler sonra yaklaşık 100 ineğe el konulduğunu ve kendilerinden 35 bin dolar para talep edildiğini paylaştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, çobanlara da zulmediyor

Ramallah'ın batısındaki Kober kasabasından Riyad Şelalde ise İsrailli gaspçıların arazileri çalmakla ve yerleşim yerleri inşa etmekle yetinmediğini, bölgedeki çobanların hayvanlarını otlatmalarını dahi kısıtladığını ve onlara zulmettiğini söyledi.

Gaspçıların, İsrail ordusunun koruması altında bunları yaptığını anlatan Şelalde, "Koyun güderken ordu tarafından kelepçelendim, sonra beni gözaltına aldılar." diye konuştu.

Bu nedenle 80 koyununu kaybettiğini aktaran Şelalde, "İsrail ordusu da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşuyor. Gündüzleri ordu üniforması giyiyor, diğer zamanlarda ise yerleşimciler gibi sivil giyiniyorlar." dedi.

220 aile yerinden edildi

Benzer durumlara Ramallah'ın doğusundaki el-Mugayyir kasabasında maruz kalan İmad Ebu Ulya da "İsrail ordusunun koruması altındaki İsrailliler, 130 baş olan tüm hayvanlarımı çaldılar." ifadelerini kullandı.

Ebu Ulya, 7 kişilik ailesinin tüm geçim kaynağının böylece elinden alındığını dile getirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yetkilisi Emir Davud da "İsrail işgali ve yerleşimcilerin eylemleri, 7 Ekim'den sonra, 1277 kişi ve 220 aileden oluşan, 25 Filistinli bedevi topluluğunun yerinden edilmesine yol açtı." bilgisini paylaştı.

İsrailli gaspçıların saldırıları sonucu Filistinli ailelerin göç etmek zorunda kaldığını aktaran Davud, "Filistinli çobanlara uygulanan kısıtlamalar ve hayvanlarının çalınması, yerleşimciler tarafından sürekli tekrarlanan bir saldırı biçimidir." diye konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 690 bin Yahudi yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarının İsrailliler tarafından gasbedilmesi yasa dışı sayılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin kritik görevlere getirilmesiyle İsraillilerin saldırıları arttı.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki askeri varlığını da yoğunlaştırdı, kent, belde ve kamplara yönelik saldırı ve baskınlarını da artırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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