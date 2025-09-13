İsrailliler El Halil'de Filistinlilere Saldırdı: Dört Yaralı
İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde, İsrailli saldırganlar tarafından dört kişi darp edilerek yaralandı. Yaralılar arasında İspanyol asıllı bir aktivist de bulunuyor. Olay, bölgede son dönemde artan saldırıların bir parçası olarak bildirildi.
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde biri İspanyol asıllı olmak üzere 4 kişiyi darbederek yaraladığı belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırgan İsrailliler, El Halil'e bağlı Mesafir Yatta bölgesinde bulunan küçük yerleşim yerleri Hirbet er-Rakiz ve Şiab et-Tevane'ye baskın düzenledi.
İsrailliler, hayvanlarını Filistinlilerin topraklarına salarak ekinlere zarar verdi ve Filistinlileri darp etti. Saldırılarda İspanyol asıllı bir aktivistin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü hastaneye kaldırılırken biri ayakta tedavi edildi.
İsrail askerleri ise Şiab et-Tevane bölgesinde yine yabancı uyruklu bir aktivisti gözaltına aldı.
Aktivistlerin, İsraillilerin ihlallerini izlemek ve belgelemek için günlerdir bölgede bulunduğu aktarıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.