İsrailliler Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamaya göre, saldırgan İsrailliler, Beytüllahim kentinin güneydoğusundaki el-Minya beldesinde Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın kuzeyindeki Attar beldesine saldırdı.

Attar'da Filistinlilere ait bir aracı yakmaya çalışan ve aracın dışına zarar veren saldırgan İsrailliler, beldede duvarlara ırkçı yazılar yazdı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusunun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği aktarıldı.

Gruplar halinde el-Meğaribe kapısından Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren gaspçı İsraillilerin caminin avlusunda provokatif eylemlerde bulunduğu ve dini ritüeller gerçekleştirdiği kaydedildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ağustos ayında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 431 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.