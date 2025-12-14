Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs'te yaklaşık 40 zeytin ağacını kesti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Mihmas beldesinde yaklaşık 40 zeytin ağacını kesti.

Kudüs Valiliği, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mihmas beldesindeki El-Hay bölgesine saldırdığını duyurdu.

Baskında Filistinli Esad Kenan'a ait yaklaşık 40 zeytin ağacının kesildiği aktarılan açıklamada bu durum, İsrail'in "Filistin halkına ve topraklarına yönelik devam eden ihlaller zincirine eklenen yeni bir saldırı" olarak nitelendirildi.

"Bölgeyi ele geçirmeye yönelik" artan girişimler kapsamında, İsrail ordusunun birkaç gün önce beldedeki bir parkı ve oyun sahasını yıktığı hatırlatılan açıklamada, belde yakınlarında birkaç gün önce karakol kurulduğu ve bunun da "çiftçilere ve topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılar için bir toplanma ve planlama noktası" olduğu kaydedildi.