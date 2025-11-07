Haberler

İsrailliler Batı Şeria'daki Zeytin Ağaçlarına Zarar Verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grup, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kırdı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, üç İsraillinin zeytinlikte ağaçları tek tek kırdığı ortaya çıktı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti kırsalında Filistinlilere ait zeytin ağaçlarına zarar verdi.

Filistin basınında yer alan haberde, bir grup İsraillinin, El Halil kentinin Mesafer Yatta bölgesinde Susya yakınındaki zeytin ağaçlarına zarar verdiği belirtildi.

Söz konusu İsraillilerin, Filistinlilere ait zeytinliğe girerek çok sayıda zeytin ağacını kırdığı ifade edildi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, 3 İsraillinin zeytinliğe girerek ağaçları tek tek kırdığı kameraya yansıyor.

Saldırı sonrası zeytinlikteki çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü dikkati çekiyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden bu İsrailliler, Batı Şeria'daki Filistinlilerin temel geçim kaynaklarının başında gelen zeytin ağaçlarını da hedef alıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ekim ayından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere 340 saldırı gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
