İsrailliler Batı Şeria'da Zeytin ve Badem Ağaçlarını Keserek Felaket Yaşattı

Filistinli çiftçi İsa Şellalde, İsraillilerin Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Sair beldesinde yaklaşık 300 ağaç kestiklerini açıkladı. Ağaçların kesimi elektrikli aletler kullanılarak gerçekleştirildi ve tarlaların harabeye döndüğü belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Sair beldesinde yaklaşık 300 zeytin ve badem ağacını kesti.

Filistinli çiftçi İsa Şellalde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin, Vadi Sair bölgesinde ailesine ait arazide bulunan 200 adet zeytin ve 100 badem ağacını kestiğini söyledi.

İsraillilerin ağaçları elektrikli aletlerle kestiğini anlatan Şellalde, "Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bütün tarlalarımızı yok etti, geriye sadece harabe bıraktılar." dedi.

Öte yandan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Huvvara beldesinde de erken saatlerde bir Filistinliye ait evin dış cephesinde yangın çıkardı. Saldırıda evin bazı bölümlerinde maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
