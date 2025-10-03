Haberler

İsrailliler, Batı Şeria'da Zeytin Hasadı Yapan Filistinlilere Saldırdı

İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'nın Selfit kentinde zeytin hasadı yapan Filistinli ailelere saldırarak topraklarından zorla çıkardılar. Olayda bir gencin de burnu kırıldı. İşgal altında yapılan bu saldırılar, son zamanlarda artan gerginliğin yansımaları arasında yer alıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bahçelerinde zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırıda bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, İsrail ordusunun korumasında Selfit kentine bağlı Farha köyünde Filistinlilere ve mülklerine saldırdıkları belirtildi.

İsraillilerin, zeytin bahçelerinde hasat yapan Filistinli 10 aileyi topraklarından zorla çıkardıkları aktarılan haberde, söz konusu saldırganların hayvanları ve hasat edilen zeytinleri de çaldıkları kaydedildi.

Haberde, İsraillilerin Filistinli bir genci de darbederek burnunu kırdıkları aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'den fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi de gözaltına alındı.

