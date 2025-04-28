İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin Evlerine Saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine zorla girerek, para çaldığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, fanatik Yahudilerin, Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde evlere saldırarak hırsızlık yaptığı kaydedildi.

Filistinli aktivist Usame Muhamara'dan aktarılan bilgilere göre, Mesafir Yatta bölgesinde Menazil köyünde Akif Salim Harizat'ın evine İsrail ordusunun himayesinde, askeri kıyafeti giymiş kişiler zorla girdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, evin içindeki eşyalara zarar verdiği ve 6 bin şekel (yaklaşık 1650 dolar) para çaldığı aktarıldı.

Batı Şeria'daki Avigal adlı yerleşim birimi yakınlarında da yol ve genişletme kapsamında inşaat yapıldığı, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından işgalin derinleştirdiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 957 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.