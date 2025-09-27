İsrailliler Batı Şeria'da Filistin Köylerine Baskın Düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bazı Filistin köy ve topluluklarına baskın düzenleyerek köylülere saldırdı, ekinlere zarar verdi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü BEYDER'den yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Beytüllahim ve Ramallah'ta Filistin köy ve topluluklarına baskın düzenlediği belirtildi.

Beytüllahim'in doğusundaki Kisan köyüne baskın yapan bir grup İsraillinin, tarım arazilerine ve köylülere saldırdığı, koyunları ekili alanlara salarak ekinlere zarar verdiği kaydedildi.

Bir başka İsrailli grubun da Beytüllahim'in güneyindeki Halayil el-Levz bölgesinde koyunları Filistinli "Suveys el-Abayat" ailesine ait tarım arazisine salarak ekinlerin yok edilmesine neden olduğu ifade edildi.

Bir grup İsraillinin, Beytüllahim'in güneyindeki Er-Reşayide köyünün Recm en-Naka bölgesinde yeni bir "kaçak yerleşim" kurma niyetini açıkladığı ve bu girişimin bölge sakinlerinin topraklarını ve haklarını doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

Reşayide köyünün yaklaşık 10 kilometre doğusunda yer alan Recm en-Naka bölgesinin, 1956 yılında inşa edilmiş bir Ürdün ordusu üssü olduğu aktarıldı.

Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan bir grubun, bu sabah İsrail ordu güçlerinin eşliğinde Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyünün El-Halayil bölgesine baskın düzenlediği, Filistinlilerin tarım arazilerinde provakatiif şekilde dolaştığı ifade edildi.

Kaçak yerleşim birimleri

İsrail yönetimi, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan kaçak yerleşimleri "yasal" kabul etmese de destek veriyor.

Genelde baraka ve konteynerlerden oluşan bu yerleşim noktaları büyük oranda Batı Şeria'daki tepelere fanatik Yahudilerce inşa ediliyor.

Bu kaçak yerleşimlerin büyük bir bölümü, belli bir süre sonra yasa dışı Yahudi yerleşimlerine dönüştürülüyor.