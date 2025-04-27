İsrailliler Batı Şeria'da Bir Okulu Daha Yıktı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir okulu yıktığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, bir grup İsrailli, El Halil'in güneyinde bir bedevi topluluğun yaşadığı Zennuta köyündeki okulu yıktı.

Köy İhtiyar Heyeti Başkanı Fayiz et-Tıl, daha önce defalarca yıkılan ve onarılan okulun bugün bir kez daha Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından yıkıldığını ifade etti.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı Sözcüsü Sadık el-Hıdır ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri köylerinden çıkarmak amacıyla bu tür saldırılar gerçekleştirdiğine işaret etti.

Hıdır, bakanlığın, 40 bedevi çocuğun eğitim gördüğü okulu onarmak için çalışma yürüttüğünü ancak okulun bugün gaspçı İsrailliler tarafından yıkıldığını kaydetti.

Bu ve benzeri okulların kırsalda yaşayan Filistinlilere hizmet verdiğini dile getiren Hıdır, insan hakları ve uluslararası örgütleri kırsaldaki okulların görevini sürdürmesi için sorumluluk almaya çağırdı.