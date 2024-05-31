İsrailli yetkili: 'Biden'ın Gazze için açıkladığı ateşkes önerisi Hamas için bir zafer'

İsrailli bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes taslağının "Hamas için zafer" anlamına geldiğini savundu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna açıklamalarda bulunan ve adı verilmeyen İsrailli bir yetkili, Biden'ın "çatışmanın gerçekliğini anlamadığını" ileri sürdü.

Biden'ın Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili yaptığı konuşmayı "zayıf" bulduğunu ifade eden İsrailli yetkili, ateşkes önerisini "Hamas için bir zafer" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurdu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirdi.

İlk aşamada, "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü duyurdu.