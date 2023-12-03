İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 2 Filistinli çocuk yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli fanatik Yahudi yerleşimcilerin, "Deyr Kıddis" köyüne düzenlediği saldırıda 2 Filistinli çocuk yaralandı.

Filistin ajansı WAFA'nın haberine göre, Yahudi yerleşimciler, Ramallah'a bağlı Deyr Kıddis köyündeki El-Muhellel bölgesine baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimcilerin gerçek mermi kullandığı saldırıda 12 ve 14 yaşlarında 2 çocuktan biri ayağından diğeri ise bacağından yaralandı.

Batı Ramallah Acil Servis Merkezi Sorumlusu Raid el-Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralanan çocukların Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne kaldırıldığı bilgisini verdi.

Hatib, kurşunların çocukların ayak ve bacaklarında büyük yaralar açtığını durumlarının stabil olduğunu belirtti.

Öte yandan, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin hazırladığı aylık raporda, yerleşimcilerin, ekim ayında Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine dönük 220 saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Raporda, Ramallah ve El-Halil'de yaşayan 35 bedevi ailenin tehcir edildiği, Eriha'nın doğusundaki bedevi toplulukların da bölgeyi terk etmeleri için tehdit edildiği dile getirildi.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürülen Filistinlilerin sayısı 254'e ulaştı.