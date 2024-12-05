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İsrailli Yerleşimcilerin Nablus'taki Saldırıları

İsrailli Yerleşimcilerin Nablus'taki Saldırıları
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İsrailli silahlı yerleşimciler, Nablus'taki Havara ve Bayt Furik kasabalarına baskın düzenleyerek, Filistinlilerin evlerini ve araçlarını ateşe verdi. Nablus Valisi, saldırıları İsrail ordusunun desteklediği terör eylemleri olarak yorumladı.

HAVARA, 5 Aralık (Xinhua) -- İsrailli silahlı yerleşimciler, çarşamba sabahı erken saatlerde Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinin Havara ve Bayt Furik kasabalarına baskın düzenledi. Görgü tanıkları ve Filistinli yerel kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgilere göre, bağırıp kargaşa çıkaran yerleşimciler, Filistinlilerin evlerini ve araçlarını yanıcı maddeler döküp yaktı.

Nablus Valisi Gassan Daglas, Havara'daki saldırıda yerleşimcilerin en az beş Filistinlinin aracını ve evini, sahiplerinin gözü önünde yaktığını belirtti. Vali, saldırıları İsrail ordusunun desteklediği "Filistinlilere karşı cinayet ve terör suçları işleme girişimi" olarak nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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