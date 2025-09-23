İsrailli Yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya Baskınları Devam Ediyor

Filistin topraklarını gasbeden 443 İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudilerin dini yılbaşı bayramı olarak bilinen "Roş Haşana" münasebetiyle Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürdüklerini belirtti.

İsrailli 443 fanatik Yahudi'nin polis korumasında Mescid-i Aksa'ya sabah ve öğlen saatlerinde baskın yaptığını aktaran yetkili, İsrailli yerleşimcilerin Aksa avlusunda "Talmudik" ayinler yaptığını ifade etti.

İsrailli 400'ü aşkın fanatik yerleşimci, "Roş Haşana" dolayısıyla dün Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirmişti.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrailliler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.