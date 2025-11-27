İsrailli Yerleşimciler, Suriye'de Kaçak Yerleşim Kurmaya Çalıştı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grup, sınırı geçip Suriye topraklarında yasadışı kaçak yerleşim yeri kurma girişiminde bulundu.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, şimdi de gözünü Suriye topraklarına dikti.

Yahudi yerleşimciler, sınırı geçerek Suriye'nin güneyinde İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklarda kaçak yerleşim kurmaya teşebbüs etti.

Ağustosta da benzer bir teşebbüste bulunduğu bildirilen grubun İsrail askerleri tarafından yakalanarak ülkelerine getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Suriye toprakları Golan Tepeleri ve Şeyh (Hermon) Dağı bölgelerindeki iki ayrı noktada sınır ihlali yapan "İsrailli siviller" hakkında rapor alındığı bildirildi.

İki noktaya sevk edilen ve sivillerin yerini tespit eden İsrail askerlerinin, söz konusu Yahudi yerleşimcileri yakalayarak İsrail'e getirdiği ve polis ekiplerine teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Suriye'de kaçak yerleşim kurma teşebbüsü, İsrail ordusu birliklerini tehlikeye attığı gerekçesiyle kınandı.

?İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik Baas rejimine ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail, ülkenin güneyindeki Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlallerde bulunmuştu.