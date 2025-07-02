İsrailli Yerleşimciler Nablus'ta Zeytin Ağaçlarını Yaktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin'deki Nablus kentinin güneyinde İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını ateşe vererek yüzlerce ağacın yok olmasına sebep oldu. Yangın nedeniyle Filistin itfaiyesi müdahale edemedi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'daki Nablus kentinin güneyinde geniş bir arazideki Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını ateşe verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, onlarca Yahudi yerleşimci, Nablus'un güneyindeki Madama Köyü çevresinde, çevre yolu boyunca uzanan geniş arazide yangın çıkardı.

Dün öğle saatlerinde bölgeye gelen Filistinlilerin topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin, Til Köyü'nden Burin Köyü'ne kadar Madama boyunca uzanan araziyi yakması sonucu yüzlerce zeytin ağacı zarar gördü.

Madama Köy Meclisi Başkanı Abdullah Ziyade, yerleşimcilerin sadece ateş yakmadığını, planlı bir şekilde yangın çıkardığını belirterek, "Yaklaşık her 200 metrede bir meşale vardı ve bu şekilde yangınlar olağanüstü bir hızla yayıldı. Asırlık yüzlerce zeytin ağacının dakikalar içinde yanmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Olay yerine gelen Filistin itfaiyesinin ise İsrail ordusunun köyün giriş çıkışlarını kapatması nedeniyle suya erişim sağlayamadığını belirten Ziyade, yangına yeterli müdahalede bulunamadığını kaydetti.

Ziyade, Oslo Anlaşması'na göre B bölgesinde yer alan yangın bölgesinin idari olarak Filistin Yönetimi'nin kontrolünde olmasına rağmen 2024 Aralık'tan bu yana bölgeyi toprak setlerle kapatan İsrail ordusunun Filistinli çiftçilerin arazine girmesine izin vermediğini dile getirdi.

Madama'nın 3 bin 300 dönümlük alanının 2 bin 300 dönümünün B bölgesinde kaldığı ve bölgede sürekli olarak ağaçların sökülmesi ve yangın çıkarılması gibi olaylar yaşandığı belirtildi.

Köy konseyinin tahminlerine göre, köydeki zeytin ağaçlarının yaklaşık yarısının sadece bir yıl içinde yok edildiği aktarıldı.

Gazze'deki saldırılara eş zamanlı olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria genelindeki saldırılarını da yoğunlaştırdı.

Sık sık Filistinlilerin köylerine saldırılar düzenleyen Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait evleri, arabaları ve arazileri kundaklıyor. Filistin resmi verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten beri bu saldırılarda en az 986 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Hakim karşısına çıkan Acun Ilıcalı aylık gelirini açıkladı

Hakim karşısına çıkan Acun Ilıcalı aylık gelirini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı

Kahreden olay! Akülü sandalyesiyle geldi, kendini denize bıraktı
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Skandal karikatürle ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı

Ünlü Türk şirketin sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.