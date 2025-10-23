Haberler

İsrailli Yerleşimciler, Filistinli Çiftçilerin Zeytin Hasadını Engelliyor

İsrail ordusu ve yerleşimciler, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Filistinli çiftçilerin zeytin hasadı yapmasını engelliyor. 'Kapalı askeri bölge' iddiasıyla tarım arazilerine girişlerine izin verilmiyor ve yerleşimciler, Filistinli çiftçilerin mahsullerini yağmalıyor.

EL İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde çok sayıda Filistinli çiftçinin kendi arazilerine girerek zeytin hasadı yapmasını engelledi.

İsrail askerleri, "kapalı askeri bölge" olduğu iddiasıyla, Filistinli çiftçilerin El Halil kentine bağlı Vadi Sair bölgesindeki tarım arazilerine girişlerine izin vermedi.

Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler ise Filistinli çiftçilerin bölgeye yaklaşmasına ve zeytin hasadına mani olmak için söz konusu tarım arazilerinin yakınında konuşlandı.

Yaklaşık 500 dönümlük arazide Filistinli çiftçilerin başlıca geçim kaynağı olan asırlık zeytin ağaçları bulunuyor.

AA muhabirine konuşan Filistinli çiftçi Muhammed Tura, "Yakınında yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri bulunduğu iddiasıyla bu arazilere ulaşmamız Ekim 2023'ten beri engelleniyor. Bölgedeki zeytin ağaçlarının yaklaşık yüzde 90'ı ya yakıldı ya da mahsulleri yerleşimciler tarafından çalındı. İsrail ordusunun bölgeyi 'kapalı askeri alan' ilan etmesinin ardından yerleşimciler, ordunun koruması altında Filistinli çiftçilerin kendi tarım arazilerine gitmelerini engelliyor." dedi.

Filistinli çiftçilerin yetiştirdikleri mahsullerin gözleri önünde yağmalandığına tanık olduğunu ancak hiçbir şey yapamadığını vurgulayan Tura, bu durumun çok zor olduğunu dile getirdi.

İşgalin boyunduruğu altında yaşayan Batı Şeria'daki Filistinliler için zeytin en önemli geçim kaynaklarından biri.

Zeytin hasadı döneminin başlamasıyla birlikte, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırıları da artarak devam ediyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ekim ayının başlarında Sair beldesinde 200'den fazla zeytin ağacını kesti, eylül ayında ise onlarca dönüm araziyi ateşe verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ekim ayının başından bu yana Bat Şeria'da zeytin toplayan Filistinlilere karşı 158 saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

