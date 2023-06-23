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İsrailli yerleşimciler Filistin kasabasına girerek araç ve evleri ateşe verdi

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Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler işgal altındaki bir Filistin kasabasında çok sayıda aracı ve evi ateşe verdi.

Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler işgal altındaki bir Filistin kasabasında çok sayıda aracı ve evi ateşe verdi. Olaylarda bir Filistinli öldü. İsrail güvenlik güçleri operasyonunda 7 Filistinli'nin, Filistinli militanların düzenlediği saldırıda 4 İsrailli'nin ölmesi bölgede gerilimi arttırdı

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Batı Şeria Filistin İsrail Güncel Haberler

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