İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'daki Filistin Ekinlerini Yaktı

İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'daki Filistin Ekinlerini Yaktı
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Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarında, ekim sürecindeki buğday ekinlerini ateşe verdiği bildirildi. Yerleşimcilerin saldırıları sonucunda büyük kayıplar yaşandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarında Filistinlilere ait ekinleri yaktığı bildirildi.

Ramallah'ın kuzeyindeki Turmus Aya Belediye Başkanı Lafi Edib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Edib, "Turmus Aya yakınlarında yeni kurulan yerleşim yerlerinden birinden gelen bir grup yerleşimci, öğütülmek üzere hasat edilip toplanan buğday ekinlerini ateşe verdi. Bunun sonucunda ekinlerin büyük bir kısmı yandı." dedi.

Filistinlilerin yangına müdahale ederek sıçramasını engellediğini belirten Edib, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son zamanlarda İsrail ordusunun koruması altında bölgede Filistinlilerin yaşadığı belde ve köylere yönelik saldırılarını artırdığını aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, geçen ay Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 341 saldırı düzenledi.

Komitenin verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki ihlalleri sebebiyle, 7 Ekim 2023'ten 2024 yılı sonuna kadar 311 aileden oluşan 29 Filistinli topluluğun, toplamda yaklaşık 2 bin kişinin yerlerinden edilmesine yol açtı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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