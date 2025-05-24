İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli Emlaklarını Ateşe Verdi

İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinli Emlaklarını Ateşe Verdi
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Batı Şeria'nın Salfit kentindeki Burçin köyünde, yaklaşık 40 İsrailli yerleşimci, Filistinlilere ait evleri ve araçları ateşe verdi. Olay, yerel halk arasında büyük bir infiale yol açtı.

BURÇİN, 24 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Salfit kenti yakınlarındaki Burçin köyünde İsrailli yerleşimciler tarafından yakılan bir aracın yanında duran Filistinliler, 23 Mayıs 2025.

İsrail'in devlete ait Kan TV haber kanalının cuma günü bildirdiğine göre, yaklaşık 40 İsrailli yerleşimci Batı Şeria'daki Filistin köyü Burçin'de ayaklanarak Filistinlilere ait evleri ve arabaları yaktı. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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