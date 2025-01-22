İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Filistin Köylerine Baskın Düzenledi
İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistin köylerine düzenlediği baskınlarda, Filistinlilere saldırılar gerçekleşti ve mülkler ateşe verildi.
KALKİLYA, 22 Ocak (Xinhua) -- İsrailli yerleşimciler pazartesi gecesi işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Filistin köylerine baskın düzenledi. İsrailli kaynaklara göre, yerleşimciler baskın sırasında Filistinlilere saldırarak mülklerini ateşe verdi ve çatışmalar çıktı.
Kaynak: Xinhua / Güncel