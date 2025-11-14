Haberler

İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Camiye Saldırdı

Güncelleme:
Deyr İstiya köyündeki Hacca Hamida Camisi, İsrailli yerleşimciler tarafından kundaklandı. Saldırganlar caminin içine girerek yangın çıkardı ve duvarlara ırkçı sloganlar yazdı. BM Genel Sekreteri Guterres, saldırıyı kınadı ve dini mekanların korunmasının önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Batı Şeria'nın kuzeyindeki Deyr İstiya köyünde bulunan Hacca Hamida Camisi, İsrailli yerleşimciler tarafından kundaklandı. Yerel kaynaklar, saldırganların camide yangın çıkardığını, duvarlara ırkçı sloganlar yazdığını ve içerideki Kur'an-ı Kerim nüshalarının tamamen yandığını aktardı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, saldırının, İsrail'in işgal altındaki bölgelerde dini mekanlara yönelik "barbarca" yaklaşımını gösterdiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'nın Deyr İstiya kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından bir camiye düzenlendiği bildirilen saldırıyı kınadı. BM Sözcüsü Stéphane Dujarric, Guterresin sözlerini aktardığı açıklamasında, "Bu tür şiddet eylemleri ve ibadethanelerin kutsallığının çiğnenmesi kabul edilemez. Dini mekanlara her zaman saygı gösterilmeli ve korunmalıdır" dedi.

Öte yandan BM'ye göre Batı Şeria'da yalnızca ekim ayının başından bu yana zeytin hasadıyla ilgili 167 yerleşimci saldırısı yaşandı. Saldırılarda 150'den fazla Filistinli yaralandı, 5 bin 700'den fazla ağaç zarar gördü.

İki Filistinli çocuk öldürüldü

Filistin Yönetimi, dün Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen iki kişinin 15 yaşında olduklarını açıkladı. İsrail ordusu ise gençlerin "saldırı hazırlığındayken vurulduğunu" iddia etti.

Ayrıca, İsrail 7 Ekim 2023 saldırılarında öldürülen ve Gazze'ye götürülen Meny Godard adlı rehinenin naaşını Hamas ve İslami Cihad'ın silahlı kanadından Kızılhaç aracılığıyla teslim aldığını doğruladı. Böylece Gazze'de ateşkes kapsamında İsrail'e teslim edilmesi beklenen yalnız üç rehinenin naaşı kaldı. Hamas iki yılı aşan savaş nedeniyle harabeye dönen Gazze'de rehinelerin naaşlarına ulaşmanın zorlaştığını belirtiyor.

Ekim ayında varılan ateşkes kapsamında Hamas, hayatta kalan 20 rehineyi serbest bırakmış; İsrail ise yaklaşık 2 bin Filistinli tutukluyu bırakmıştı. Anlaşma ayrıca 28 rehinenin naaşının karşılıklı takasını içeriyordu.

Kaynak: ANKA / Güncel
