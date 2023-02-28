İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere Karşı Saldırılar Başlattı

HAVARA, 28 Şubat (Xinhua) -- İsrailli ve Filistinli kaynakların bildirdiğine göre, Pazar gecesi bir Filistinli'nin iki İsrailli'yi silahlı saldırı sonucu öldürmesi üzerine yüzlerce İsrailli yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde şiddetli intikam saldırıları başlatarak...

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Hawara kasabasında Filistinlilerle konuşuyor, 27 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

HAVARA, 28 Şubat (Xinhua) -- İsrailli ve Filistinli kaynakların bildirdiğine göre, Pazar gecesi bir Filistinli'nin iki İsrailli'yi silahlı saldırı sonucu öldürmesi üzerine yüzlerce İsrailli yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde şiddetli intikam saldırıları başlatarak en az bir Filistinlinin ölümüne, düzinelerce kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırılarda evler, dükkanlar, otomobiller ve tarım arazileri ateşe verildi.

Bir İsrail askeri, Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Hawara kasabasında bir İsrailli yerleşimciyi engellemeye çalışıyor, 27 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında yer alan Hawara kasabasındaki İsrail askerleri, 27 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)