Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere Karşı Saldırılar Başlattı

Güncel Haberler

İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere Karşı Saldırılar Başlattı

HAVARA, 28 Şubat (Xinhua) -- İsrailli ve Filistinli kaynakların bildirdiğine göre, Pazar gecesi bir Filistinli'nin iki İsrailli'yi silahlı saldırı sonucu öldürmesi üzerine yüzlerce İsrailli yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde şiddetli intikam saldırıları başlatarak...

İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere Karşı Saldırılar Başlattıİsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Hawara kasabasında Filistinlilerle konuşuyor, 27 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

HAVARA, 28 Şubat (Xinhua) -- İsrailli ve Filistinli kaynakların bildirdiğine göre, Pazar gecesi bir Filistinli'nin iki İsrailli'yi silahlı saldırı sonucu öldürmesi üzerine yüzlerce İsrailli yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde şiddetli intikam saldırıları başlatarak en az bir Filistinlinin ölümüne, düzinelerce kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırılarda evler, dükkanlar, otomobiller ve tarım arazileri ateşe verildi.

İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere Karşı Saldırılar BaşlattıBir İsrail askeri, Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Hawara kasabasında bir İsrailli yerleşimciyi engellemeye çalışıyor, 27 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere Karşı Saldırılar BaşlattıBatı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında yer alan Hawara kasabasındaki İsrail askerleri, 27 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Batı Şeria 28 Şubat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title