İsrailli Yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere Karşı Saldırılar Başlattı
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HAVARA, 28 Şubat (Xinhua) -- İsrailli ve Filistinli kaynakların bildirdiğine göre, Pazar gecesi bir Filistinli'nin iki İsrailli'yi silahlı saldırı sonucu öldürmesi üzerine yüzlerce İsrailli yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde şiddetli intikam saldırıları başlatarak...
HAVARA, 28 Şubat (Xinhua) -- İsrailli ve Filistinli kaynakların bildirdiğine göre, Pazar gecesi bir Filistinli'nin iki İsrailli'yi silahlı saldırı sonucu öldürmesi üzerine yüzlerce İsrailli yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde şiddetli intikam saldırıları başlatarak en az bir Filistinlinin ölümüne, düzinelerce kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırılarda evler, dükkanlar, otomobiller ve tarım arazileri ateşe verildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel