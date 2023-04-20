İsrailli ve Alman yetkililer 'Arrow-3' füze sistemi anlaşması için bir araya geldi

İsrail ve Almanya Savunma Bakanlıkları ile İsrail Havacılık ve Uzay Sanayiinden yetkililer, "Arrow-3" hava savunma sisteminin Almanya'ya teslim anlaşmasını görüştü.

İsrail ve Almanya Savunma Bakanlıkları ile İsrail Havacılık ve Uzay Sanayiinden yetkililer, "Arrow-3" hava savunma sisteminin Almanya'ya teslim anlaşmasını görüştü.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Arrow-3" sisteminin Almanya Savunma Bakanlığı'na teslim edilmesi için ayrıntılı anlaşma taslağı hazırlanması amacıyla ileri düzey görüşmelerin bu hafta Almanya'da başladığı belirtildi.

Görüşmede İsrailli heyete Savunma Bakanlığı'na bağlı İsrail Füze Savunma Kurumu Direktörü Moshe Patel'in öncülük ettiği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, ABD Füze Savunma Ajansı ve İsrail Havacılık Endüstrisi iş birliğinde geliştirilen Arrow-3 sistemlerinin ihracat sürecinin ABD hükümetinin onayına bağlı olduğu aktarıldı.

Balistik füzeleri engellemek için tasarlanan Arrow-3 hava savunma sistemleri için, "Türünün dünyadaki en gelişmiş sistemlerinden biridir." ifadesi kullanıldı.

İsrailli ve Alman Savunma Bakanları hava savunma sistemlerinin teminini Eylül 2022'de görüşmüştü.