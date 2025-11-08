İsrailli uzmanlar, Netanyahu'nun Gazze ateşkesinde Trump ile aşırı sağcı ortakları arasında sıkıştığı görüşünde

İsrailli uzmanlar, istemediği bir ateşkesi ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısıyla kabul etmek zorunda kalan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyaseten ayakta kalmaya çalışırken Washington yönetiminin ateşkesin korunmasına ilişkin baskıları ile aşırı sağcı koalisyon ortaklarının arasında sıkıştığını değerlendiriyor.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de başlayan ateşkesin ilk aşamasının taraflarca onaylandığını bizzat kendisi açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Başbakan Netanyahu'ya Gazze'de ateşkesi bozmaması yönünde baskı yaptığı İsrail ve uluslararası basına yansıdı.

Hakkındaki yolsuzluk davası ve aşırı sağcı koalisyon ortaklarının baskısıyla Gazze'de ateşkese uzun süredir yanaşmamakla eleştirilen Netanyahu'nun, hem içeride hem de dışarıda siyasi geleceğine etki edecek çift taraflı baskıyla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

İsrail'in eski Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Alon Liel, eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in başdanışmanı ve özel temsilcisi Nimrod Novik ve Tel Aviv Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyal Zisser, yolsuzluk davası, aşırı sağcı ortaklarının saldırılara devam ısrarı ve hükümeti devirme tehditleri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesin sürdürülmesi yönündeki baskısı arasında sıkışan Netanyahu'nun siyasi geleceği ile Gazze'de ateşkes arasındaki ilişkiyi AA muhabirine değerlendirdi.

-"Netanyahu, Trump ve İsrail aşırı sağı arasında çok hassas bir oyun oynuyor"

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in başdanışmanı ve özel temsilcisi Novik, Gazze'de ateşkesin Trump tarafından sağlandığını ve buna uymak zorunda kalan Netanyahu'nun "İsrail aşırı sağı ve çok güçlü bir Amerikan başkanı arasında çok hassas bir oyun oynadığını" vurguladı.

Netanyahu'nun içeride yüzleştiği sorunlar nedeniyle ateşkesi istemediğini kaydeden Novik, "Ancak başbakanlığını sürdürmesi için gerekirse onu bozmaktan çekinmeyeceğini düşünüyorum." dedi.

Novik, Netanyahu'yu 40 yıldan uzun bir süredir tanıdığını ancak hakkındaki yolsuzluk davasının ardından "önceliklerinin değiştiğini" belirtti.

Netanyahu'nun aleyhindeki yolsuzluk davasına bir çözüm bulmak için, "her şeyi yapabilecek" aşırı sağcı partilerle koalisyon kurduğunu aktaran Novik, karşılığında aşırı sağcıların ajandalarını rahatça yürütmelerine izin verdiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ajandaları çok tehlikeli. (İşgal altındaki Batı Şeria'yı) İlhak; bu, Gazze'deki savaştan bile önce vardı. Batı Şeria'nın ilhakı. Gazze'deki savaştan bu yana, Gazze'nin ilhakı da. Gazze ve Batı Şeria'daki (Filistinli) nüfusun azaltılması. Kudüs'teki İslam'ın kutsal mekanlarının Yahudileştirilmesi ve benzeri. Evet, bu gruptan çok büyük bir baskı var. Netanyahu yönetiminin anahtarlarını ellerinde tutuyorlar. Memnun olmadıkları anda hükümetten çekilebilirler ve Netanyahu biter."

İsrail'de erken seçim havasına çoktan girildiğinin altını çizen Novik, koalisyonun aşırı sağcı ortakları Yahudi Gücü ve Dini Siyonizm'in hükümetten çekilip ülkeyi erken seçime götürmesi halinde, anketlere göre, söz konusu partilerin Meclis'e giremeyeceğini ileri sürdü.

Aşırı sağ partilerin şu an çok güçlü konumda olduğunu ve koalisyon içinde "çılgın ajandalarını" yürüttüklerini söyleyen Novik, "Hükümeti düşürdükleri anda kendilerinin de işlerinin biteceğini biliyorlar. Gördüğünüz gibi, herkesin oynadığı çetrefilli bir oyun." ifadelerini kullandı.

Trump'ın İsrail ile ilişkilerinde diğer ABD başkanlarından farklı davrandığına işaret eden Novik, "Trump önceki başkanlardan farklı davranıyor. Önceki başkanlar Netanyahu'ya hayır demeden önce danışır ve sorular sorarlardı… Bu, Trump için geçerli değil." dedi.

Novik, Netanyahu'nun İsrail'i ABD mandasına dönüştürdüğü eleştirisinin yalnızca muhalefet ve bazı basın kuruluşlarına özgü olmadığını, bunun İsrail kamuoyunun ezici çoğunluğunun görüşü olduğunu belirtti.

İsrail'in İran'a 12 gün süren saldırılarının Trump tarafından son verilmesine ilişkin İsraillilerin "Bu ne böyle? ABD Başkanı bizim hava kuvvetleri komutanımız, savunma bakanımız mı?" tepkisini verdiğini kaydeden Novik, o dönemden bu yana Trump'ın tavrının "eşi görülmemiş daha fazla müdahaleci yaklaşıma dönüştüğünü" değerlendirdi.

Novik, Netanyahu'nun Trump'ın istemesi halinde Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi'yi dahi serbest bırakabileceğini dile getirdi.

"Netanyahu, imkanını bulduğu takdirde 'savaşı' yeniden başlatmaya çalışacak"

Tel Aviv Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zisser de, fasılalarla 26 yıldır iktidarını sürdüren Başbakan Netanyahu için önemli olanın siyaseten hayatta kalması ve koalisyonu ayakta tutmak olduğuna işaret etti.

Zisser, Netahyahu'nun, "talimatlarına uymak zorunda olduğu" ABD Başkanı Trump ile "tamamen bağımlı olduğu" aşırı sertlik yanlısı koalisyon ortakları arasında manevra yapmaya çalıştığını kaydetti.

Netanyahu'nun ateşkes anlaşmasından memnun olmadığını belirten Zisser, "Netanyahu, sonsuz bir savaş istiyor, ancak Trump'ın baskısıyla bunu yapmak zorunda kaldı. İmkanını bulduğu takdirde savaşı yeniden başlatmaya çalışacaktır. Trump, ateşkesin sürdürülmesinde ısrar ediyor. Netanyahu'nun onun emirlerine uymaktan başka seçeneği yok." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'ye saldırıların devamının Netanyahu için önemine işaret eden Zisser, "Savaş devam ettiği sürece kimse onun yaptıklarını, savaşa ve Hamas saldırısına yol açan stratejisini sorgulamıyor." diye konuştu.

Zisser, saldırılar süresince halkın baskı altında olduğunu ve dramatik değişiklikleri desteklemekten kaçındığını vurgulayarak ateşkesle birlikte halkın değişiklikleri daha kolay kabul etme eğilimi göstereceğini vurguladı.

Gazze'ye saldırılarla oluşan olağanüstü durum algısının ortadan kalkmaya başlamasının Netanyahu'nun aleyhine olacağını vurgulayan Zisser, sözlerine şöyle devam etti:

"Halk, Netanyahu'ya baskı yapmaya başlayacak. Neden savaşta bir şey başaramadın? Neden savaşta başarılı olamadın? Bilirsiniz, bu zor soruları ertelemek için elinden geleni yapıyor."

"Netanyahu, uluslararası baskı altında hareket etmek zorunda kalacak"

İsrail'in eski Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Liel, Netanyahu'nun içeriden gelen baskıları aşabileceğini ancak uluslararası baskıların kendisi için tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Gazze'ye saldırıların uluslararası arenada İsrail'in itibarını ciddi anlamda zayıflattığını vurgulayan Liel, "Netanyahu, siyasi bakımdan tehlikede değil, içerde ona baskı uygulayabilecek hiçbir şey yok. Netanyahu üzerindeki tek baskı uluslararası baskı. Netanyahu uluslararası baskı altında hareket etmek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Liel, bu bağlamda Türkiye'nin Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nde yer alması ve Mervan Bergusi'nin serbest bırakılması gibi başlıklarda Netanyahu'nun uluslararası baskı nedeniyle geri adım atabileceğini söyledi.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin, ateşkesi bozduğu takdirde ABD yönetimi tarafından suçlanacağını, bunun da İsrail'in uluslararası itibarının sonu olacağını bildiğini dile getiren Liel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Ateşkesi bozmak) ABD ile ilişkilerimizin sonu olur. Trump da bunu söyledi. 'Ateşkesi bozarlarsa beni kaybedecekler' dedi. Sağcı bakanlarımız bile bunu anlıyor. (Filistin topraklarından gasbedilen) Yerleşim yerleri hakkında konuşmuyorlar. İsrail'in tüm Gazze'yi ele geçirmesi hakkında konuşmuyorlar. Savaşın sona ermesi, özellikle Trump'ın ziyareti ve Netanyahu'yla kucaklaşması, Başbakan'ı İsrail siyasetinde güçlendirdi."