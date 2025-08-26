İsrailli Tugayların Gazze'deki Saldırısına Tepkiler Büyüyor

TEL Gazze'de 5 gazeteci ve sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 20 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırıyı düzenleyen İsrailli tugayın mensuplarının, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "üzüntü duyduğunu" ifade ettiği, açıklamasına tepki gösterdiği belirtildi.

İbranice yayın yapan Kanal 14'ün muhabiri, saldırıyı gerçekleştiren tugaydaki askerlerin, Netanyahu'nun söz konusu açıklamalarına büyük öfke duyulduğunu ve askerlerden özür dilemesini beklediklerini aktardı.

Haberde "İsrail ordusundaki askerlerin, Nasır Hastanesine yönelik saldırının üst düzey makamların onayıyla gerçekleştirildiğini vurguladığı" aktarıldı.

İsrail ordusunun, 25 Ağustos Pazartesi günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği iki saldırıda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı toplam 20 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu saldırıyı üstlenmiş ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" ileri sürmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olaya ilişkin açıklama yapmak zorunda kalmış, olayın "trajik bir kaza olduğunu" savunmuştu.

Gelen uluslararası tepkiler üzerine Ordu Sözcüsü Effie Defrin, hastanede Hamas'ın faaliyet gösterdiğini iddia etmiş, devlet televizyonu KAN'ın aktardığı açıklamada Defrin, "Çok karmaşık bir ortamda faaliyet gösteriyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Maariv gazetesi ise İsrailli bir güvenlik kaynağına dayanarak, "Bu kötü bir olaydı ve olmaması gerekirdi." sözlerini aktarmıştı.