İsrailli sürücünün çarptığı otomobilde kanser hastası yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, İsrailli sürücünün çarptığı otomobilde, kanser tedavisi görmeye giden yolcu yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sarılar Mahallesi Çakalderesi kavşağında meydana geldi. Manavgat'a seyir halindeki İsrail uyruklu Shay Ben-Ishay'ın kullandığı 07 BFP 700 plakalı hafif ticari araç, Antalya istikametine ilerleyen Bayram Kaya'nın kullandığı 07 B 1624 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Kaya yaralandı. Kanser tedavisi gören ve Manavgat Devlet Hastanesi'nde çekilen filmlerini aldıktan sonra Antalya'ya ışın tedavisi için gittiği bildirilen Ömer Faruk Kaya, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı yerde aynı anda ikinci kaza oldu

Çakalderesi kavşağında 15-20 saniye arayla yaşanan ikinci kazada ise şans eseri yaralanan olmadı. İsrail uyruklu Zohar Zhaham'ın kullandığı 34 KH 7632 plakalı otomobile, Çakalderesi kavşağında önünde arkadaşının kaza yaptığını görerek durduğu sırada, arkasından gelen Gayesu C.'nin kullandığı 07 AAG 187 plakalı otomobil çarptı. Bu kazada şans eseri yaralanan olmadı.

İsrailli turistlerin Antalya Havalimanı'ndan kiraladıkları araçlarla Çakalderesi-Sarılar Cumhuriyet Caddesi istikametini kullanarak Manavgat Şelalesi'ne gittikleri, Çakalderesi kavşağında kırmızı ışık ihlali yapmaları nedeniyle kazanın meydana geldiği ileri sürüldü. Diğer taraftan, kazanın ardından İsrailli turistlerle trafik polisleri cep telefonu üzerinden çeviri yöntemiyle anlaşmaya çalıştı. - ANTALYA