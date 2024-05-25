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İsrailli STK: Gazze'deki eylemlerimiz bize güvenlik getirmeyecek

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İsrailli "Sessizliği Bozmak" adlı sivil toplum kuruluşunun (STK) başkanı Avner Gvaryahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinin ülkeye güvenlik getirmeyeceğini söyledi.

İsrailli "Sessizliği Bozmak" adlı sivil toplum kuruluşunun (STK) başkanı Avner Gvaryahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinin ülkeye güvenlik getirmeyeceğini söyledi.

Eski İsrailli asker Gvaryahu, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin 7 Ekim 2023'ten bu yana "bilinçsiz" ve "intikam sarhoşu" olduğunu belirtti.

Gvaryahu, "Gazze'de yaptıklarımız bize güvenlik getirmeyecek. Netanyahu hükümeti intikam sarhoşluğu içinde ve Gazze Şeridi'ndeki rehinelerimizi geri getiremiyor." ifadelerini kullandı.

Ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının yapılmasını istediğini söyleyen Gvaryahu, İsrail hükümetinin görüşünün aksine bu ikisinin birbiriyle çelişmediğini ifade etti.

"Sessizliği Bozmak", işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki ordu ihlalleriyle ilgili eski İsrailli askerlerin ifadelerini yayımlayan sivil toplum kuruluşu olarak biliniyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 903 Filistinli öldürüldü, 80 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

?Hamas, ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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