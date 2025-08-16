İsrailli Siber Güvenlik Yetkilisi, ABD'de Çocuk Tacizi Soruşturmasında Sorgulandı

İsrail Ulusal Siber Güvenlik Kurumunda bir birim başkanının, ABD'nin Las Vegas kentinde çocukları "cinsel amaçlarla tuzağa düşürmek" suçlamasıyla sorgulandığı bildirildi.

Times of Israel'in haberine göre, İsrail Ulusal Siber Güvenlik Kurumunda bir birimin başkanı geçen hafta, Las Vegas'taki bir çocuk tacizi soruşturması kapsamında polis tarafından sorgulandı.

Çocukları "cinsel amaçlarla tuzağa düşürmek" şüphesiyle sorgulanan yetkilinin, bir konferans için ABD'de bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu yetkilinin, sorgunun ardından serbest bırakıldığı ve İsrail'e döndüğü, hakkında iddianame hazırlanmasının beklendiği kaydedildi.

İsrail Siber Güvenlik Kurumu ise yetkilinin kendilerini sorgu hakkında bilgilendirdiğini ancak ABD'li yetkililerden henüz bir bilgi gelmediğini duyurdu.

Kurum, konunun açıklığa kavuşmasına kadar ilgili yetkilinin zorunlu izne çıkarılacağını belirtti.