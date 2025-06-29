İsrailli Saldırılarda 4 Filistinli Yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kenti yakınlarında yer alan Masafir Yatta bölgesine saldırısında biri kadın, 4 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, El-Halil kentindeki ekiplerinin, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından darbedilen 4 kişiye müdahale ettiği belirtildi.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi aktivistlerinden Usame Muhamira AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Asker kıyafetleri giymiş Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Masafir Yatta'daki Hırbet Ummu Hayr köyündeki Filistinlilere saldırdı." ifadesini kullandı.

Muhamira, saldırıda biri kadın, 4 Filistinlinin yaralandığını, Kızılay görevlilerinin olay yerinde yaralılara müdahale ettiğini söyledi.

Komitenin verilerine göre, mayıs ayında Filistinlilere ve onların mülklerine yönelik 415 saldırı gerçekleştirildi.