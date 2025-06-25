İsrailli Saldırılar Sonucu 3 Filistinli Hayatını Kaybetti
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleştirdiği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Saldırıda evler ve araçlar ateşe verildi.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7'sinin yaralandığı belirtildi.
Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırdı, evleri ve araçları ateşe verdi. Saldırgan İsrailliler, karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açtı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, açılan ateşte 3 Filistinlinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel