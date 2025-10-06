Haberler

İsrailli Saldırılar: Eriha'da Filistinlilere Darbe ve Zeytin Ağaçlarına Zarara

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Şeria'nın Eriha kentinde, İsrailli güçlerin Filistinlilere saldırarak çok sayıda kişiyi darbettiği ve Ramallah'ta Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kestiği bildirildi. Bedevi Haklarını Savunma Örgütü, olayda yaralananların sayısının fazla olduğunu duyurdu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinlileri ve aktivistleri darbettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Eriha kentinin kuzeyindeki Şelal el-Avca kasabasında Filistinlilere saldırdı.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Genel Müdürü Hasan Melihat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölge sakinlerini ve aktivistleri darbettiğini belirtti.

Melihat, İsrailli grubun saldırısına uğrayan çok sayıda kişinin vücudunda morluklar oluştuğunu ve yaralandığını ifade etti.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ta Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Ramallah'ın kuzeybatısındaki El-Mugir ve Ebu Fellah kasabaları arasında yer alan Merac Sey'a ovasında Filistinlilere ait yaklaşık 60 yıllık 120 zeytin ağacının Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kesildiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'in son yıllardaki en büyük festivali! 50 bin kişi katıldı, tüm masrafları Sedat Peker karşıladı

O ilimizde unutulmaz festival! Tüm masrafları Sedat Peker karşıladı
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.