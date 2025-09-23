Haberler

İsrailli Saldırıda 20 Yaşındaki Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 20 yaşındaki Filistinli Said Murad Nasan hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırıların artması dikkat çekiyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği silahlı saldırıda 20 yaşındaki bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayınlanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, silahlı İsraillilerin Ramallah'ın doğusundaki Mugayyer beldesine saldırdığı belirtildi.

Söz konusu silahlı saldırıda 20 yaşındaki Said Murad Nasan'ın yaşamını yitirdiği, 4 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
