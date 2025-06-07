İsrailli Saldırganlardan Filistin Zeytin Ağaçlarına Şok Baskın

İsrailli Saldırganlardan Filistin Zeytin Ağaçlarına Şok Baskın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Şeria'da İsrailliler, Ramallah kentinde Filistinlilere ait yaklaşık 100 zeytin ağacını keserek tarım arazilerine zarar verdi. Geçen ay toplam 356 saldırı ve yağma eylemi kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah kentinde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, El-Muğayyir ve Ebu Felah köyleri arasında bir bölgeye gece saatlerinde baskın düzenleyen İsrailliler, Filistinlilere ait yaklaşık 100 zeytin ağacını kesti, tarım arazilerine de zarar verdi.

Geçen ay boyunca, İsrailliler tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistinlilere ait mülk ve arazilere yönelik 356 saldırı ve yağma eylemi kaydedildi.

Bu saldırılar sonucu çoğu zeytin olmak üzere toplam 1068 ağaç söküldü. En fazla zararın El Halil, Ramallah, Selfit, Tulkerim ve Nablus'ta yaşandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda

Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde! İki fabrikasını kapatıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Trump'tan Elon Musk'a sözleşme tehdidi

Trump dünyanın gözü önünde Musk'ı açık açık tehdit etti
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Galatasaraylıları yıkacak 'Osimhen' iddiası

Yıldız isim teklifi kabul etti, gitmesi an meselesi
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.