İsrailli Saldırganlar Zeytin Toplayan Filistinlilere Saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin toplayan Filistinlilere ve mülklerine saldırılar düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrailliler, Ramallah kentinin merkezinde Ebu Fellah ve Turmusaya köyleri arasındaki Merc Siya bölgesinde meyve ağaçlarını kesti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın batısında Rantis ve Deyr Ballut köyleri arasındaki arazilerde zeytin toplayan Filistinlilerin çalışmalarına engel olarak onları bölgeden ayrılmaya zorladı.

İsrailliler, Ramallah'ın batısındaki Um Safa köyünde su depolarını tahrip etti, Filistinli çiftçi Beşir Ebu Muhammed'e ait çiftlikteki bazı tarım ekipmanlarını çaldı.

Ayrıca bir grup İsrailli, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Sincil beldesine girerek, kuzeyinde bulunan Abdulmunim Dar Halil'e ait eve baskın düzenledi.

El-Baydar Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ev çevresini tahrip etti, bazı eşyalar ile güneş panellerini çaldıktan sonra bölgeden kaçtı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'in batısında bulunan Harbe Mesud bölgesindeki Filistinli çiftçileri, yakınlarda bir yerleşim yolunun bulunduğunu iddia ederek arazilerinden zorla çıkardı.

Ayrıca Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kadum beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 50 zeytin ağacını tahrip etti.

Batı Şeria'nın kuzeyinde bazı Filistinli çiftçiler ekim ayı başından itibaren zeytin hasadına başladı. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, her yıl hasat döneminde Filistinlilere ve zeytin bahçelerine saldırılarını artırıyor.