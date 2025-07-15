İsrailli Saldırganlar Ramallah'ta Araçları Ateşe Verdi

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailllerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde çok sayıda aracı ateşe verdiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, bir grup İsrailli Ramallah'ın Burka köyüne baskın düzenledi ve çok sayıda aracı ateşe verdi.

Son dönemde Batı Şeria'da pek çok köy ve kasaba İsraillilerin saldırısına uğruyor. Burka köyü de bunlardan biri. Bu saldırılarda İsrail askerleri saldırganlara da koruma sağlıyor.

Ramallah'a bağlı Sincil kasabası da 11 Temmuz'da saldırgan İsraillilerin saldırısına uğramıştı. İsrailliler bu saldırıda 1 Filistinliyi darbederek, 1'ini de ateş açarak öldürmüştü.