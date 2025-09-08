İsrailli Saldırganlar Nablus'ta Fidanlığı Ateşe Verdi: 3 Yaralı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta bir fidanlığı ateşe vermesi sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, bir grup İsraillinin Nablus'un batısında bir fidanlığı ateşe verdiği belirtildi.

Filistin Kızılayının saldırı sonrası vücutlarında yanık oluşan 3 Filistinliyi hastaneye naklettiği ifade edildi.

Saldırgan İsraillilerin Nablus'a bağlı Yatma köyünde zeytinlik araziyi ateşe verdiği kaydedildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan 250'ye yakın yasa dışı yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşimlerdeki İsrailliler sık sık Filistin beldeleri ve köylerine saldırıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin hayatı, gaspçı İsraillilerin saldırıları nedeniyle daha da zor hale geliyor.