Haberler

İsrailli Saldırganlar Nablus'ta Fidanlığı Ateşe Verdi: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrailli bir grup tarafından bir fidanlığın ateşe verilmesi sonucu 3 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı yaralıları hastaneye kaldırdı. Bölgedeki gerilim devam ederken, işgal altındaki topraklarda yaşanan saldırılar Filistinlilerin yaşamını zorlaştırıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta bir fidanlığı ateşe vermesi sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, bir grup İsraillinin Nablus'un batısında bir fidanlığı ateşe verdiği belirtildi.

Filistin Kızılayının saldırı sonrası vücutlarında yanık oluşan 3 Filistinliyi hastaneye naklettiği ifade edildi.

Saldırgan İsraillilerin Nablus'a bağlı Yatma köyünde zeytinlik araziyi ateşe verdiği kaydedildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan 250'ye yakın yasa dışı yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşimlerdeki İsrailliler sık sık Filistin beldeleri ve köylerine saldırıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin hayatı, gaspçı İsraillilerin saldırıları nedeniyle daha da zor hale geliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
26 ilde yapılan bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi

Bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahibi ya da kiracı olmak fark etmiyor, aidatını ödemeyene icra ve haciz geliyor

Ev sahibi ya da kiracı fark etmiyor! Ödemeyene icra ve haciz kapıda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.